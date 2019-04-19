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В Кузбассе спецназ Росгвардии и подшефные школьники пройдут парадным маршем на День Победы

В областной столице Кузбасса полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. В этом году в главном параде региона впервые примут участие юнармейцы городской школы №74.

На протяжении года бойцы отряда специального назначения «Кузбасс» проводили для подшефных мастер-классы и занятия по строевой подготовке. Самые лучшие юнармейцы участвовали в городских патриотических акциях и конкурсах. Как итог годовой подготовки ‑ почетное право пройти парадным строем вместе с представителями силовых структур, МЧС, ГУФСИН, кадетами, юнармейцами и бойцами элитных спецподразделениями Росгвардии.

«За этот год наши юнармейцы очень сдружились с шефами и старались во всем им подражать. Отсюда и такое усердие при выполнении строевых команд», ‑ отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №74 Юлия Кулакова.

Школьники уже смогли продемонстрировать стройподготовку во время совместной тренировки участников парадного марша.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/04/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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