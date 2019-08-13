В Кузбассе спецназ Росгвардии поучаствовал в празднике спорта

В Кемеровона базе отряда специального назначения «Кузбасс» прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Бойцы организовали необычную эстафету с военно-прикладными испытаниями.

В соревновании принял участие весь личный состав элитного подразделения. Военнослужащие поделились на команды, в которых каждому бойцу была отведена особая роль. Спецназовцы упражнялись в скоростной сборке-разборке автомата Калашникова, преодолевали полосу препятствия, подтягивались на перекладине, соревновались в беге в противогазах. Успешное выполнение испытаний зависело от слаженной работы всей команды. Самым быстрым и ловким участникам достались почетные грамоты. Команде, занявшей первое место по результатам всех испытаний, руководство отряда вручило переходящий кубок эстафеты особого назначения.

По традиции поболеть за своих спортсменов пришли и самые маленькие зрители.

«День физкультурника – это не только праздник для профессиональных спортсменов, но и всех тех, кто придерживается здорового образа жизни, - рассказал капитан Сергей Д., - Приятно, что к этому с малых лет приобщаются наши дети».