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В Кузбассе стартовал досрочный период проведения ЕГЭ

Для проведения досрочного периода ЕГЭ в 2018 году открыты два пункта проведения экзаменов (ППЭ) в городах Кемерово и Новокузнецк.

Всего в досрочном периоде сдачи ЕГЭ планируют принять участие 363 человека. Это выпускники 2017—2018 учебного года, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период государственной итоговой аттестации, а также выпускники прошлых лет.

Досрочный период проведения ЕГЭ продлится до 11 апреля.

Образование
kuzbassnews.ru
23/03/2018
Образование
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Новости Кузбасса

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