В Кузбассе стартовал досрочный период проведения ЕГЭ

Для проведения досрочного периода ЕГЭ в 2018 году открыты два пункта проведения экзаменов (ППЭ) в городах Кемерово и Новокузнецк.

Всего в досрочном периоде сдачи ЕГЭ планируют принять участие 363 человека. Это выпускники 2017—2018 учебного года, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период государственной итоговой аттестации, а также выпускники прошлых лет.

Досрочный период проведения ЕГЭ продлится до 11 апреля.