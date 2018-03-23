В Кузбассе стартовал досрочный период проведения ЕГЭ

Loading...
Для проведения досрочного периода ЕГЭ в 2018 году открыты два пункта проведения экзаменов (ППЭ) в городах Кемерово и Новокузнецк.
Всего в досрочном периоде сдачи ЕГЭ планируют принять участие 363 человека. Это выпускники 2017—2018 учебного года, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период государственной итоговой аттестации, а также выпускники прошлых лет.
Досрочный период проведения ЕГЭ продлится до 11 апреля.
23/03/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В минувшее воскресенье, в день выборов президента России, на участках в двух крупнейших городах...
|
Жительницу Кузбасса будут судить за совершение ДТП, в котором погибли два человека.
|
На очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области избранники народа приняли законы...
|
В Анжеро-Судженске полиция задержала местного жителя, который незаконно торговал алкоголем.