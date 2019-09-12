В Кузбассе стартовал экологический марафон «Чистые берега Сибири»

Акция пройдет во всех муниципалитетах региона до 18 сентября, общее количество участников составит около 2 тыс. человек.
В Кемерово более 80 добровольцев провели генеральную уборку на берегу Томи в районе озера Красного.
В акции приняли участие сотрудники природоохранных структур, представители бизнеса, бюджетной сферы, преподаватели и студенты учебных заведений, юннаты. Они привели в порядок 1,5 км береговой полосы, собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 250 мешков мусора – это около 6 куб. метров. Организатором выступил департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Фото: пресс-служба АКО
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