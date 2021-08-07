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В Кузбассе стартовал Фестиваль культур коренных малочисленных народов Сибири «Тюльберский огонь»

Сегодня, 7 августа, в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа на первый всекузбасский фестиваль собрались представители коренных малочисленных народов Кузбасса, участники других национальных общественных организаций, фольклорные коллективы.

На поляне праздников у реки Промышленка организовали концерт творческих коллективов, зрелищные спортивные игры (кимчи, тебек, перетягивание каната), мастер-классы. Работают национальные подворья и развлекательные площадки.

В рамках фестиваля на территории экомузея-заповедника «Тюльберский городок» запланирован молодежный образовательный интенсив, где в формате деловой игры участники будут искать новые решения по сохранению традиций, языка и культуры коренных малочисленных народов.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
07/08/2021
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