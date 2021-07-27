В Кузбассе стартовал марафон об эпидемиологической ситуации в регионе «COVID: остаться в живых»

Медики, ученые, эпидемиологи, сотрудники различных служб и ведомств в течение всего дня будут отвечать на самые популярные вопросы о коронавирусе, объяснят, что такое антитела и расскажут все о вакцинации.

Так, главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева отметила, что в истории человечества ни одну эпидемию и пандемию не удалось погасить без вакцинации. Есть те, кому прививка противопоказана, но таких не более 10%. Светлана Владимировна подчеркнула, что решение о вакцинации принимает только терапевт. «Никакая вакцина не гарантирует 100% защиту от заболевания. Но она существенно снижает риски тяжелого течения заболеваемости и смертности», — сказала Светлана Кудашева.

Эфиры будут транслировать телеканалы и радио:

11:10 — 11:40, «Радио России». Вакцинация пожилых людей: мифы и реальность.

12:00 — 12:30, телеканал «Россия 24». Вакцина – ребенку. Почему нужно ставить прививку детям?

14:30 — 15:00, телеканал «Россия 1». Онкология, беременность, туберкулез – говорим о противопоказаниях при вакцинации.

17:20 — 17:40, радио «Кузбасс FM». Вакцинация пожилых людей: что нужно знать, чтобы сохранить здоровье старших родственников?

17:45 — 17:55, радио «Вести FM». Ревакцинация: самые распространенные заблуждения.

18:00 — 18:30, ОТР. Прививка от COVID: что нужно знать?

18:00 — 18:45, телеканал «Кузбасс 1». Прививка от COVID: что нужно знать?

18:00 — 18:55, «Радио Маяк». Вакцинация: отвечаем на самые часто задаваемые вопросы.

19:30 — 19:55, «Радио России». Коллективный иммунитет: мифы и реальность.

21:30 — 22:00, телеканал «Россия 24». Я привился и тебе рекомендую — 10 доводов в пользу вакцинации.

Все желающие смогут задать интересующие их вопросы по теме. Телефон для обратной связи ведущие сообщат во время прямого эфира.