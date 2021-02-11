В Кузбассе стартовал отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

Прием заявок завершится 10 марта. К отбору приглашаются юноши и девушки в возрасте 15-17 лет (выпускники 9-х и 10-х классов).

Для участия в прослушиваниях соискатели должны отправить видеовизитку, анкету и фото на почту Школы abitur@tabakovschool.ru. Региональный отборочный тур пройдет в Кузбасском колледже культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона 13-14 марта. Его проведет художественный руководитель Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России, почетный гражданин Кемеровской области Владимир Машков.

Как сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, на очном просмотре необходимо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из классической или современной прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд или танец. Рекомендуется подготовить несколько вариантов произведений.

Более подробную информацию об условиях отбора можно найти на сайте школы.