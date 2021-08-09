В Кузбассе стартовал педагогический форум «Детский туризм: безопасность и развитие»

С 9 по 17 августа на базе филиала Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий пройдет форум, посвященный развитию детского туризма. Для лучшего погружения в тему выбран необычный формат — участники отправились в поход по Кузнецкому Алатау.

За девять дней директора московских школ, создатели и члены Ассоциации «Развитие активного туризма» и директора кузбасских общеобразовательных организаций пройдут около 100 км пути. Они посетят перевалы и вершины Кузнецкого Алатау, в том числе вершины, названные в честь героев Советского Союза из Кузбасса. В форуме также примет участие директор московского Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Всего по маршруту пройдут 16 человек.

В пути будут организованы тематические нетворкинги (налаживание нужных рабочих связей), джем-сессии, иммерсивные мероприятия и рефлексивные сессии. Эксперты обсудят значение активного туризма в патриотическом воспитании детей и молодежи, безопасность путешествий с детьми, а также наметят мероприятия активного туризма, которые можно включить в программы воспитания образовательных организаций.

Итоги форума планируется подвести в рамках ежегодного августовского педсовета. Традиционное собрание педагогических работников будет проходить с 17 по 27 августа в очном формате.