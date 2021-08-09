Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе стартовал педагогический форум «Детский туризм: безопасность и развитие»

С 9 по 17 августа на базе филиала Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий пройдет форум, посвященный развитию детского туризма. Для лучшего погружения в тему выбран необычный формат — участники отправились в поход по Кузнецкому Алатау.

За девять дней директора московских школ, создатели и члены Ассоциации «Развитие активного туризма» и директора кузбасских общеобразовательных организаций пройдут около 100 км пути. Они посетят перевалы и вершины Кузнецкого Алатау, в том числе вершины, названные в честь героев Советского Союза из Кузбасса. В форуме также примет участие директор московского Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Всего по маршруту пройдут 16 человек.

В пути будут организованы тематические нетворкинги (налаживание нужных рабочих связей), джем-сессии, иммерсивные мероприятия и рефлексивные сессии. Эксперты обсудят значение активного туризма в патриотическом воспитании детей и молодежи, безопасность путешествий с детьми, а также наметят мероприятия активного туризма, которые можно включить в программы воспитания образовательных организаций.

Итоги форума планируется подвести в рамках ежегодного августовского педсовета. Традиционное собрание педагогических работников будет проходить с 17 по 27 августа в очном формате.

Общество
kuzbassnews.ru
09/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Кузбасса наградил гимнастку Анастасию Ильянкову
«Наградить серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» Ильянкову Анастасию Андреевну», — под бурные...
В Кузбассе мужчина сообщил о вымышленном преступлении, чтобы отомстить супруге
В полицию Новокузнецка обратился местный житель и сообщил, что его супруга ведет себя неадекватно и...
«Родовое поместье» с сауной и джакузи продается в Кемерове за 23 млн рублей
Собственник выставил на продажу в Интернете кемеровский коттедж, который, по его словам, является...
В Новокузнецке потратят более 100 миллионов на ремонт трамвайных путей
Работы проведут на трёх участках города: По улице Орджоникидзе (от пересечения проспекта...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus