В Кузбассе стартовал проект «Профобус»

На курсах повышения квалификации начали обучение 130 педагогов из сельских отдаленных территорий региона. Проект по повышению квалификации педагогических работников отдаленных сельских территорий Кузбасса в форме выездных образовательных сессий реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Организаторы проекта – АНО поддержки и развития молодежных инициатив «Будущее за молодыми» при поддержке Научно-методического центра города Кемерово подготовили для участников проекта востребованные курсы по направлениям: финансовая грамотность, разработка онлайн курсов, основы грантрайтинга.
География проекта – это пять территорий Кемеровской области: Беловский, Кемеровский, Топкинский, Мариинский районы. От Тяжинского округа на курсах обучается 22 педагогических и руководящих работника из восьми образовательных организаций.
В связи с короновирусом выездные образовательные сессии были переведены в дистанционный формат. Это не помешает участникам проекта «Профобус» пройти обучение и получить те знания, которые они смогут применить в своей профессиональной деятельности.
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