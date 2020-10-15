В Кузбассе стартовал российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино

С 15 октября, в дни открытия кинозалов по всему региону, в Кузбассе стартует «RIFF» - Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино, который ежегодно, от Калининграда и до Сахалина, собирает истинных ценителей итальянского кинематографа!

Лучшее современное кино из Италии и про Италию разных категорий: от кассовых фильмов-победителей влиятельных мировых кинофестивалей до документальных работ об актуальных социальных проблемах, полнометражные комедии, мелодрамы и драмы молодых режиссеров и ретроспективы классиков, короткий метр и необычные проекты на грани жанров и видов искусств — удивительные киноленты на итальянском языке с субтитрами смогут увидеть жители Новокузнецка, Киселёвска, Гурьевска и Кемерово. В кузбасской столице кинопоказы пройдут в кинозале Альтернатива ГАУК «Кузбасскино».

Кинопоказы кинофестиваля «RIFF» продолжатся до 21 октября и безусловно подарят зрителям множество незабываемых мгновений радости от знакомства с удивительным, солнечным и теплым итальянским кино!