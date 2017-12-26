В Кузбассе стартовала акция "Нетрезвый водитель"

До 9 января 2018 года инспекторы будут проводить массовые проверки водителей и профилактические беседы.

Как напоминает областная Госавтоиспекция, каждый водитель, севший за руль в состоянии опьянения, представляет угрозу не только для себя, но и для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Нарушителям грозит наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также административный штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное совершение аналогичного нарушения водителям предусмотрена уголовная ответственность.