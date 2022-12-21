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В Кузбассе стартовала ежегодная благотворительная акция "росгвардейский Дед Мороз"

 По традиции в преддверии Нового года войска правопорядка проводят благотворительную акцию, в рамках которой росгвардейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с предстоящим праздником семьи сотрудников и военнослужащих. В этом году особенное внимание уделено родным участников специальной военной операции.

В ходе акции сказочные герои из силового ведомства навещают семьи боевых товарищей и проводят для них настоящее новогоднее представление на дому с песнями и хороводом. В ответ дети росгвардейцев подготовили для долгожданных гостей стихи и танцевальные номера.

 Каждому ребенку росгвардейцы вручили сладкие подарки, пожелали здоровья, счастья и исполнения всех желаний в наступающем Новом году.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
21/12/2022
Общество
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