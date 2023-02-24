В Кузбассе стартовали II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии»

Старт II зимним Международным спортивным Играм «Дети Азии» в Кузбассе дали хоккеисты.

23 февраля у них начались первые официальные тренировки на новокузнецком льду.

24 февраля состоится первый хоккейный матч. В группе А сыграют команды Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Игра пройдет в Ледовом дворце «Кузнецкий лед» (Новокузнецк, ул. ДОЗ, 11 А). Вход свободный.



«Официальная церемония открытия Игр состоится 25 февраля.

Фото: предоставлено ИА Новости Кузбасса из личного архива волонтеров Игр "Дети Азии"