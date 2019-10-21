В Кузбассе стартовало профилактическое мероприятие «Каникулы»

Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних в период осенних школьных каникул.

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проведут для школьников дополнительные занятия, конкурсы и игровые программы по правилам безопасного поведения на дороге, напомнят детям о соблюдении простых мер безопасности, которым должны следовать пешие участники движения и пассажиры транспортных средств. Полицейские примут участие в родительских собраниях, расскажут родителям о важности обучения юных участников движения дорожным правилам.

В эти дни инспекторы проведут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, как несовершеннолетними, так и водителями транспортных средств. На особом контроле полицейских будет соблюдение скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов в местах расположения образовательных организаций, а также на маршрутах массового передвижения детей-пешеходов. Кроме того, полицейские проверят соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении организованных перевозок групп детей на различные мероприятия и праздники.

Профилактические мероприятия продлятся до 12 ноября.

Фото: пресс-служба АКО