В Кузбассе суд лишил жителя Мариинска водительских прав после столкновения с павильоном «Подорожник»

В результате дорожно-транспортного проис-шествия пассажиру автомобиля был причинён вред здоровью средней тяжести, в связи с чем 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 21083, покинувший место происшествия, лишён права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в начале сентября 2020 года около 23 часов 30 минут 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 21083, проезжая по привокзальной площади Мариинска без учёта безопасного скоростного режима, на повороте не справился с управлением и совершил наезд на торговый павильон «Подорожник», разбив витрину. В результате потерпевшему, сидевшему на переднем пассажирском сиденье, были причинены закрытая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга, перелом скуловой кости и множественные резаные раны лица, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. После дорожно-транспортного происшествия правонарушитель убежал с места его совершения.

На следующий день, при рассмотрении мировым судьёй дела об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оставление места дорожно-транспортного происшествия), правонарушитель пояснял, что убежал с места аварии по причине испуга. Тогда мировой судья за оставление места ДТП назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

В свою очередь, Мариинский городской суд Кемеровской области в конце декабря 2020 года признал правонарушителя виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлёкшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (часть вторая статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

На днях постановление об административном правонарушении вступило в законную силу.