В Кузбассе суд обязал фирму исключить из её наименования словосочетание «микрокредитная компания»

Более двух лет назад прокуратурой в адрес «Микрокредитной компании Хороший Займ» было внесено представление об исключении из её наименования словосочетания «микрокредитная компания» в связи с тем, что эта компания не внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций и использовать в своём наименовании такие слова не имеет права.

Однако в ходе повторной проверки выяснилось, что за более чем двухлетний срок требования выполнены не были, в связи с чем прокурор с теми же требованиями был вынужден обратиться в суд.

В поле зрения правоохранителей образованная в конце 2018 года «Микрокредитная компания Хороший Займ» попала весной 2020 года, когда прокуратурой была проведена проверка деятельности данной компании. По результатам проверки было выявлено нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: в своём наименовании фирма использовала словосочетание «микрофинансовая компания», не имея соответствующего статуса, что является незаконным.

Тогда же мировым судьёй за совершённое административное правонарушение директор компании был оштрафован на 20 тысяч рублей, а прокуратурой в его адрес было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Внесённое представление прокурора генеральным директором компании было «исполнено» путём ответа о том, что им подготавливаются соответствующие документы для направления в налоговый орган для ликвидации юридического лица.

Однако через два года после вышеизложенных событий в прокуратуру города Мариинска поступила соответствующая информация из Центробанка России, в результате проверки которой выяснилось: несмотря на ранее принятые в 2020 году меры прокурорского реагирования компания продолжает в своём наименовании использовать словосочетание «микрофинансовая компания» без внесения данного общества в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Мировым судьёй директор компании вновь был оштрафован на 20 тысяч рублей, а прокурор, усмотрев в выявленном бездействии нарушение прав и законных интересов неопределённого круга лиц в сфере защиты прав потребителей, а также интересов Российской Федерации, обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованиями исключить из наименования словосочетание «микрокредитная компания» и обязать в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда обратиться в регистрирующий орган за государственной регистрацией изменений сведений об обществе.

В судебном заседании генеральный директор «Микрокредитной компании Хороший Займ» иск признал и просил вынести решение об удовлетворении требований прокурора.

В связи с тем, что признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.

Следует отметить, что в рамках исполнения решения суда генеральный директор компании (ОГРН 1184205025730) оперативно устранил выявленные нарушения, «преобразовав» ООО «Микрофинансовая компания Хороший Займ» в общество с ограниченное ответственностью «Хорошая компания».

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