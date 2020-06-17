В Кузбассе суд обязал районную администрацию восстановить 35-летнего ветерана боевых действий на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении

В конце декабря 2019 года житель Мариинска обратился в суд с требованием о признании незаконным постановления местной администрации о снятии его с учёта в качестве нуждающегося в жилом помещении, на котором он состоял более 10 лет.

В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что истец является ветераном боевых действий в связи с участием в боях, боевых походах и контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 2005 – 2006 годах. Своего жилья он не имел, и вскоре после службы 1 декабря 2008 года обратился с необходимыми документами в жилищный отдел местной администрации для постановки его на учёт в качестве граждан категории «Ветераны боевых действий», нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Через некоторое время он заключил брак, после чего стал проживать с супругой в съёмной квартире. Однако регистрация по месту жительства у него оставалась по адресу родителей, с которыми он проживал до брака.

В январе 2009 года постановлением главы района он был принят на учёт граждан категории «Ветераны боевых действий», нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи из двух человек (истца и его супруги), а после рождения у истца детей – в составе семьи, состоящей из четырёх человек. Следует отметить, что о рождении в семье детей истец своевременно извещал жилищный отдел администрации Мариинского муниципального района, что подтверждается справками данного отдела.

Однако в ноябре 2019 года администрация Мариинского муниципального района почтовой связью известила истца о снятии его с учёта. Как оказалось, специалисты жилищного отдела администрации в 2019 году провели инвентаризацию учётного дела истца и выявили, что ошибочно поставили истца «на очередь»: решая более 10 лет назад вопрос о принятии на учёт, не приняли во внимание, что истец являлся членом семьи собственников жилого помещения (родителей), и на тот момент был обеспечен общей площадью жилья более учётной нормы, установленной на территории Мариинского муниципального района.

Рассмотрев дело, суд не согласился с такими выводами. Действительно, на момент постановки на жилищный учёт истец был зарегистрирован в квартире, принадлежащей его родителям. Однако представителем администрации в судебном заседании не представлено сведений о том, что на тот момент он фактически проживал по месту регистрации с родителями.

«Сам по себе факт регистрации истца в квартире родителей не означает, что за ним сохраняется право пользования данной квартирой и проживания в ней в случае его постоянного отсутствия и выбытия на другое место жительства. Формальная регистрация ответчика по указанному адресу без его реального проживания в данной квартире не порождает права на жилую площадь … Поскольку реализация прав истца не может быть поставлена в зависимость от надлежащего оформления органами местного самоуправления документов, то суд полагает, что исковые требования законны и обоснованы», – говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования истца, признав постановление администрации о снятии его с учёта незаконным, и обязав администрацию восстановить его на учёте, с которого сняли ранее, в составе семьи из четырёх человек.

Не согласившись с решением, администрация обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.