В Кузбассе суд обязал туроператора вернуть деньги за путешествие, отменённое из-за COVID-19

Мариинский городской суд Кемеровской области частично удовлетворил иск местной жительницы, взыскав с ООО «Регион Туризм» стоимость тура в Турцию, не состоявшегося по причине запрета на выезд за пределы Российской Федерации ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как установил суд в ходе рассмотрения гражданского дела, местная жительница в конце января 2020 года заключила с турагентом туристического оператора ООО «Регион Туризм» договор реализации туристического продукта в Турцию на 5 человек, поездка по которому должна была состояться в конце июня 2020 года, оплатив по договору около 360 тысяч рублей. Однако 15 мая 2020 года ООО «Регион Туризм» опубликовало информацию о том, что туры с датой вылета с 1 по 30 июня 2020 года не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью вылетов за пределы Российской Федерации. После этого истец обратилась в ООО «Регион Туризм» с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, в ответ на которую получила гарантийное письмо от ответчика, согласно которому компания гарантирует туристам, которые не смогли воспользоваться туристическим продуктом по направлению Турция в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, исполнение обязательств путём переноса (зачёта) на новую заявку.

Истец отклонила это предложение и обратилась в суд с требованием взыскания денежных средств, уплаченных по договору, компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, неустойки и штрафа в размере 50% от удовлетворённых исковых требований.

Представитель ответчика (ООО «Регион Туризм») в суд не явился, но представил письменные возражения, в которых просил отказать в удовлетворении требований в полном объёме.

Рассмотрев гражданское дело, суд пришёл к выводу об удовлетворении требований истца в части расторжения договора реализации туристского продукта, поскольку воспользоваться им истец не смогла по объективным причинам, а именно в связи с введением запрета на выезд за пределы Российской Федерации ввиду распространения новой коронавирусной инфекции. Туроператор также не смог исполнить свои обязательства по предоставлению истцу туристского продукта из-за введённых ограничений.

«Поскольку отказ от исполнения договора вызван не действиями туроператора и турагента, а сложившейся в мире обстановкой и невозможностью оказывать услуги, то суд полагает, что ответчиком права истца как туриста не были нарушены, вины ответчиков в непредставлении услуги не имеется. <…> В связи с чем, оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, штрафа и неустойки суд не усматривает», - говорится в решении суда .

В результате суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с ООО «Регион Туризм» около 350 тысяч рублей, уплаченных по договору о реализации туристского продукта, отказав в удовлетворении оставшейся части исковых требований.

Тем не менее, не согласившись с решением суда, представитель ООО «Регион Туризм» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Однако до начала рассмотрения апелляционной жалобы от генерального директора туроператора поступило заявление об отказе от жалобы, в связи с чем судебной коллегией по гражданским делам Кемеровского областного суда производство по жалобе было прекращено.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу.