В Кузбассе суд оставил без удовлетворения иски кредитора из Удмуртии, не имеющего лицензии на осуществление банковской деятельности

Ответчики (жители Мариинска), имеющие просроченную кредитную задолженность, доказали в суде, что кредитные договоры не содержали положения о возможности уступки банком прав требования по данным договорам лицам, не имеющим лицензии осуществление банковской деятельности.

При этом банк, с которым ответчики заключили кредитные договоры в 2011 и в 2012 годах, передал в 2017 году права и обязанности кредитора организации, которая не является кредитной, и не имеет лицензии на право осуществления банковской деятельности.

В феврале 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области к жителям Мариинска Александру Некрестову и Оксане Ломакиной обратился житель Удмуртии Андрей Романов с требованиями о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности в размере около 120 тысяч рублей с мужчины, а также около 300 тысяч рублей с женщины.

В обоснование своих требований указывал, что Андрей Некрестов в 2011 году, а Оксана Ломакина в 2012 году заключали с банком «Кедр» кредитные договоры сроком на пять лет, по которым впоследствии надлежаще свои обязательства по заключённым договорам не исполняли.

В 2014 году коммерческий банк «Кедр» сменил организационно-правовую форму, а в 2016 году данный был реорганизован в форме присоединения к ПАО «Бинбанк».

В июне 2017 года ПАО «Бинбанк» заключил договор уступки права требования по вышеуказанным кредитным договорам с ООО «КФ МДМ», которое в декабре 2018 года передало право требования по этим же договорам коллекторскому агентству «21 век». 11 января 2019 года коллекторское агентство «21 век» передало аналогичное право требования ООО «Корпорация 21 век», которые через четыре дня заключили аналогичный договор с Андреем Романовым, истцом по настоящему делу.

Жители Мариинска, к которым были предъявлены исковые требования, в судебное заседание не явились. Однако в представленных письменных возражениях выразили несогласие с заявленными требованиями в связи с тем, что иск предъявлен ненадлежащим истцом, так как Андрей Романов лицензии на осуществление банковской деятельности не имеет, а кредитные договоры не содержат положения о возможности уступки прав требования лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Рассмотрев гражданское дело, суд согласился с доводами ответчиков, указав, что действующее законодательство не исключает возможность передачи прав требования по кредитному договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, однако такая уступка допускается, если соответствующее условие предусмотрено договором между кредитной организацией и потребителем, а также было согласовано сторонами при его заключении.

Как следует из материалов дела, ООО «КФ МДМ», ООО Коллекторское агентство «21 век», ООО «Корпорация 21 век», а также Романов Андрей Вячеславович кредитными организациями не являются, лицензии на осуществление банковской деятельности не имеют.

При этом кредитные договоры, заключённые банком «Кедр» с ответчиками, не содержат положения о возможности уступки прав по данным договорам третьим лицам.

Исходя из выводов, изложенных в решениях суда, иск предъявлен ненадлежащим истцом, и поскольку у Андрея Романова отсутствует право требования с Александра Некрестова и Оксаны Ломакиной задолженности, возникшей по заключённым ими спорным кредитным договорам, Мариинский городской суд решил отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объёме.

Не согласившись с решениями суда, Андрей Романов обжаловал их в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решения суда первой инстанции без изменения.