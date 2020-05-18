В Кузбассе суд отказал кредитору из Удмуртии, который пытался взыскать с жительницы Мариинска долг по просроченному кредитному договору

Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что кредитор из Удмуртии, которому перешли права требования по просроченному кредитному договору к жительнице Мариинска в размере около 100 тысяч рублей, пропустил трёхгодичный срок исковой давности более чем на три месяца.

В конце января 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области к жительнице Мариинска обратился житель Удмуртии Андрей Романов с исковым заявлением о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности в размере около 100 тысяч рублей.

В обоснование своих требований указал, что в конце октября 2012 года жительница Мариинска заключила кредитный договор с ЗАО КБ «Кедр» в размере 100 тысяч рублей на срок 3 года под 22,9% годовых, по которому впоследствии в полном объёме платежи не оплачивала, чем существенно нарушила условия кредитного договора.

В 2014 году ЗАО КБ «Кедр» сменил организационно-правовую форму на ОАО КБ «Кедр». В 2016 году данный банк был реорганизован в форме присоединения к ПАО «Бинбанк». В июне 2017 года ПАО «Бинбанк» заключил договор уступки права требования по вышеуказанному кредитному договору ООО «КФ МДМ», которое в декабре 2018 года передало право требования по этому же договору коллекторскому агентству «21 век». 11 января 2019 года коллекторское агентство «21 век» передало аналогичное право требования ООО «Корпорация 21 век», которые через четыре дня заключили аналогичный договор с Андреем Романовым, истцом по настоящему делу.

Жительница Мариинска, к которой были предъявлены исковые требования, иск не признала. В судебном заседании пояснила, что действительно в конце октября 2012 года ей ЗАО КБ «Кедр» был предоставлен вышеуказанный кредит. Первоначально, до середины 2015 года, она свои обязательства выполняла надлежащим образом. Однако впоследствии её рабочее место сократили, в связи с чем ухудшилось её материальное положение, и она не в состоянии была своевременно выплачивать кредит. О том, что ПАО «Бинбанк» передал долг коллекторскому агентству, а коллекторские агентства передавали задолженность друг другу, ей не было известно, так как её об этом никто не уведомлял. Считает, что требования к ней длительное время не предъявляли для того, чтобы возросла неустойка. При этом исковые требования к ней предъявлены спустя более чем три года с момента совершения ею последнего платежа по кредитному договору.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что должницей действительно были нарушены условия кредитного договора, а последний платёж ею был произведён 17 октября 2016 года. Тем самым срок исковой давности по основному долгу, процентам и штрафным санкциям начинал течь с 18 октября 2016 года, окончившись 18 октября 2019 года.

При этом, исходя из срока действия кредитного договора (с 31 октября 2012 года по 30 октября 2015 года), трёхгодичный срок исковой давности истёк 31 октября 2018 года.

В результате Мариинский городской суд пришёл к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности при обращении в суд, что повлекло за собой отказ в его удовлетворении.