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В Кузбассе суд отказал в иске «коллекторской» организации о взыскании с жительницы Мариинска долга по кредитному договору

При рассмотрении дела жительница Мариинска представила доказательства, свидетельствующие о полном отсутствии задолженности по заключённому ею ещё в 2013 году кредитному договору.

В Мариинский городской суд Кемеровской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Нэйва», осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности, о взыскании с жительницы Мариинска долга по кредитному договору в размере около 60 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что в 2013 году жительница Мариинска заключила кредитный договор с Публичным акционерным обществом «Восточный экспресс банк», в течение действия которого неоднократно допускала просрочки погашения кредита. В связи с этим в декабре 2017 года банк обратился к мировому судье с требованием выдачи судебного приказа о взыскании образовавшейся задолженности по кредитному договору, которое было удовлетворено. Однако позже вынесенный судебный приказ был отменён в связи с поступившими возражениями должницы относительно его исполнения.

19 января 2018 года банк уступил права требования к заёмщикам по договорам кредитования, среди которых была и жительница Мариинска, обществу с ограниченной ответственностью «Столичное Агентство по возврату долгов».

Через полтора года, 25 июля 2019 года, ООО «Столичное Агентство по возврату долгов» передало вышеуказанные права требования по договорам кредитования обществу с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт», которое уже на следующий день уступило аналогичные права требования обществу с ограниченной ответственностью «Нэйва».

После последней состоявшейся уступки прав требования ООО «РегионКонсалт» направляло ответчице уведомление об этом, указывая о необходимости оплаты задолженности по кредитному договору на банковский счёт ООО «Нэйва». Направленное уведомление ответчицей было проигнорировано, в результате чего последнее звено передачи долговых обязательств, ООО «Нэйва», обратилось в суд о взыскании образовавшейся задолженности в размере около 60 тысяч рублей.

«В судебном заседании ответчик возражала против удовлетворения исковых требований, поскольку ею выполнены в полном объёме обязательства по договору кредитования …, сумма задолженности выплачена полностью», - говорится в решении суда.

В качестве доказательств она предоставила в суд подлинники чеков об оплате задолженности, а также распечатку сведений из личного кабинета о поступлении денежных средств в пользу ПАО «Восточный экспресс банк». Подтверждены указанные обстоятельства были и сведениями об отсутствии спорной задолженности по кредитному договору.

Исследовав представленные в суд доводы сторон и письменные доказательства, Мариинский городской суд Кемеровской области оставил без удовлетворения исковые требования общества с ограниченной ответственности «Нэйва».

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/03/2020
Общество
Происшествия
Мариинск
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Новости Кузбасса

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