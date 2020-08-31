В Кузбассе суд отказал в иске о взыскании с налоговой инспекции компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей
Заявленные исковые требования жительница одного из муниципальных округов Кузбасса мотивировала тем, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Кемеровской области в принудительной форме присвоила ей идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Посчитав, что присвоением ИНН налоговый орган присвоил ей порядковый номер (клеймо), чем причинил ей и её семье нравственные страдания, Елена Никитенко обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием компенсации морального вреда, оценив степень нравственных страданий в 50 миллионов рублей.
В связи с причинёнными нравственными страданиями Елена Никитенко просила суд взыскать с ответчика в её пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 000 рублей.
Мариинский городской суд Кемеровской области, отказывая в удовлетворении исковых требований, в числе прочего указал, что идентификационный номер налогоплательщика–физического лица, как субъекта налоговых правоотношений, не является номером гражданина и не подменяет его персональных данных, а подлежит использованию наряду с другими сведениями о налогоплательщике исключительно в целях налогового учёта.
При этом в соответствии с выводами Конституционного Суда Российской Федерации,
Не согласившись с решением суда, Елена Никитенко обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако
Следует отметить, что в ходе рассмотрения гражданского дела представителем налоговой инспекции были предоставлены данные о том, что «блокировка расчётных счетов», о которых идёт речь в исковом заявлении, была связана с наличием у истца задолженности по налогам и штрафам в размере около 70 тысяч рублей.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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