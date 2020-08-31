В Кузбассе суд отказал в иске о взыскании с налоговой инспекции компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей

Заявленные исковые требования жительница одного из муниципальных округов Кузбасса мотивировала тем, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Кемеровской области в принудительной форме присвоила ей идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Посчитав, что присвоением ИНН налоговый орган присвоил ей порядковый номер (клеймо), чем причинил ей и её семье нравственные страдания, Елена Никитенко обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием компенсации морального вреда, оценив степень нравственных страданий в 50 миллионов рублей.

Заявленные исковые требования , поступившие в Мариинский городской суд Кемеровской области 27 февраля 2020 года, истец Елена Никитенко обосновывала тем, что налоговая инспекция в принудительной форме и без её ведома присвоила ей ИНН. Также в исковом заявлении указывалось, что налоговая инспекция является юридическим лицом, то есть коммерческой компанией, что только усугубляет её положение в связи с незаконной оцифровкой граждан, так как юридическое лицо может взаимодействовать с гражданами только через договорные отношения, в связи с чем оснований для присвоения ей порядкового номера в виде ИНН (клейма) незаконно. В связи с указанными обстоятельствами, налоговый орган причинил ей и её семье моральный вред в виде нравственных страданий, причинённых действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), а также временным ограничением или лишением каких-либо прав, связанных с блокировкой расчётных счетов, и постоянным напоминанием своей оцифровкой о страшных преступлениях фашисткой Германии и их сподвижников ( с подробными доводами, изложенными истцом в обоснование своих требований, можно ознакомиться в размещённом на сайте суда тексте вступившего в законную силу судебного акта ).

В связи с причинёнными нравственными страданиями Елена Никитенко просила суд взыскать с ответчика в её пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 000 рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области, отказывая в удовлетворении исковых требований, в числе прочего указал, что идентификационный номер налогоплательщика–физического лица, как субъекта налоговых правоотношений, не является номером гражданина и не подменяет его персональных данных, а подлежит использованию наряду с другими сведениями о налогоплательщике исключительно в целях налогового учёта.

При этом в соответствии с выводами Конституционного Суда Российской Федерации, изложенными в определении от 10 июля 2003 года № 287-О , нет оснований утверждать, что абзац первый пункта 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации по всем видам налогов и сборов идентификационный номер налогоплательщика, нарушает свободу совести и вероисповедания, запрет собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия.

Не согласившись с решением суда, Елена Никитенко обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения .

Следует отметить, что в ходе рассмотрения гражданского дела представителем налоговой инспекции были предоставлены данные о том, что «блокировка расчётных счетов», о которых идёт речь в исковом заявлении, была связана с наличием у истца задолженности по налогам и штрафам в размере около 70 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев