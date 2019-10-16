В Кузбассе суд отменил постановления ГИБДД о наложении штрафов за превышение скорости автомобилями скорой помощи

В Мариинский городской суд Кемеровской области в период с 5 по 30 августа 2019 года от представителя Мариинской городской больницы поступили три жалобы на постановления об административных правонарушениях, в соответствии с которыми учреждение здравоохранения было привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере 500 рублей за каждое административное правонарушение за превышение установленной скорости движения автомобилями скорой медицинской помощи на величину более 20, но не более 40 километров в час, ответственность за которое предусмотрено частью второй статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, 5 и 28 июня, а также 1 июля 2019 года автомобили скорой помощи, принадлежащие Мариинской городской больнице, выполняя неотложное служебное задание по выезду к пациентам для оказания скорой медицинской помощи и, двигаясь с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, превысили максимально разрешённую на одном из участков дорог города скорость движения на величину от 27 до 36 км/час, что было зафиксировано специальным техническим средством.

Однако, согласно доводам жалобы, пунктом 3.1 Правил дорожного движения установлено, что водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых требований Правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.

Таким образом, автомобиль скорой помощи имел полное право отступить от требуемого скоростного режима, так как в соответствии с картой обслуживания вызова и путевым листам автомобили с использованием проблесковых маячков совершали выезд к пациентам для последующей их транспортировки в стационар лечебного учреждения.

В подтверждение своих доводов представителем учреждения были предоставлены карты вызовов скорой медицинской помощи и путевые листы автомобилей.

Должностные лица, вынесшие постановления об административных правонарушениях, в судебное заседание не явились, хотя были извещены надлежащим образом.

В ходе рассмотрения жалоб Мариинским городским судом Кемеровской области суд пришёл к выводу, что постановления должностных лиц Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Главного управления МВД России по Кемеровской области о привлечении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Мариинская городская больница» к административной ответственности, предусмотренной частью второй статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат отмене, а производство по делам об административных правонарушениях – прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения.