В Кузбассе суд отменил штраф ГИБДД за превышение скорости водителем скорой медицинской помощи

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, превышение установленной скорости движения, допущенное водителем автомобиля скорой медицинской помощи, было зафиксировано специальным техническим средством, работающим в автоматическом режиме.

Но суд установил, что водитель автомобиля Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса действовал в условиях крайней необходимости, выполняя неотложное служебное задание по эвакуации травмированного пациента с места происшествия в стационар больницы.

В Мариинский городской суд Кемеровской области от представителя Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса поступила жалоба на постановление об административном правонарушении, которым учреждение здравоохранения было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час.

Как следует из материалов дела, в конце августа 2022 года на объездной трассе у деревни Раевка в Мариинском муниципальном округе был травмирован водитель большегрузного автомобиля из Новосибирска, который с целью ремонта автотранспорта залез под незафиксированный стояночным тормозом грузовик. В результате самопроизвольного движения грузовика под наклоном в кювет водителю автомобиля были причинены рваные раны в области затылка и поясничного отдела позвоночника.

Один из проезжавших около места происшествия водителей вызвал скорую медицинскую помощь, по прибытии которой было принято решение о срочной госпитализации пострадавшего.

В результате водитель скорой помощи, выполняя неотложное служебное задание по медицинской эвакуации (транспортировке) травмированного пациента, двигаясь с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, превысил максимально разрешённую на одном из дорожных участков скорость на 36 километров в час. Это было зафиксировано работающем в автоматическом режиме специальным техническим средством, и на Мариинскую городскую больницу им. В.М. Богониса был наложен штраф в размере 500 рублей.

При установленных обстоятельствах, учитывая, что водителем выполнялось неотложное служебное задание по незамедлительной доставке пациента в лечебное учреждение, суд отменил вынесенное инспектором ГИБДД постановление и прекратил дальнейшее производство по делу ввиду действия водителя скорой помощи в состоянии крайней необходимости.

Решение не было обжаловано и 18 октября 2022 года вступило в законную силу.

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