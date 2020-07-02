В Кузбассе суд отменил своё заочное решение о признании незаконным осуществления предпринимательской деятельности в здании с названием «Русь»

Ранее прокуратурой Кемеровской области сообщалось об удовлетворении исковых требований прокурора г.Мариинска, поданных в защиту интересов Мариинского городского поселения, о признании предпринимательской деятельности, осуществляемой в здании, расположенном по ул.Тургенева в г.Мариинске, незаконной.

Однако предприниматель Наталья Кинслер (ответчик по делу) после вынесения судом заочного решения представила доказательства, свидетельствующие об отсутствии у суда оснований для вынесения решения в порядке заочного производства.

В ходе рассмотрения заявления ответчика об отмене заочного решения Мариинского городского суда Кемеровской области установлено, что первое судебное заседание по рассмотрению исковых требований прокурора о признании предпринимательской деятельности ответчика незаконным было назначено на 13 апреля 2020 года. Однако в целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 821 во всех судах Кемеровской области с 10 апреля 2020 года был приостановлен личный приём граждан, а также ограничен доступ в помещения судов участникам судебных процессов.

В связи с этим производство по рассмотрению исковых требований прокурора г.Мариинска было приостановлено.

После отмены ряда ограничений, введённых в связи с режимом повышенной готовности на территории Кузбасса, производство по делу было возобновлено 28 мая, а судебное заседание назначено на 10 июня, по результатам проведения которого и было вынесено заочное решение. Однако предприниматель Наталья Кинслер (ответчик по делу) представила доказательства, свидетельствующие о том, что в связи с проживанием в настоящее время в г.Новосибирске заблаговременно получить уведомление о предстоящем судебном заседании не могла по независящим от неё обстоятельствам, что исключает основания для заочного производства.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев заявление об отмене заочного решения, заслушав прокурора, не возражавшего против требований ответчика, согласился с доводами Натальи Кинслер и отменил заочное решение, возобновив рассмотрение гражданского дела.

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Ранее сообщалось о вступившем в законную силу решении Мариинского городского суда Кемеровской области о признании недействительными постановлений администрации Мариинского городского поселения, касающихся предоставления в собственность земельного участка, а также договора аренды данного участка и договора его купли-продажи с расположенным на нём «жилым домом», который по факту являлся развлекательным центром.

Также в производстве Мариинского городского суда Кемеровской области находится на рассмотрении исковое заявление администрации Мариинского городского поселения о признании спорного здания самовольной постройкой и возложении обязанности снести её.