В Кузбассе суд постановил принудительно госпитализировать жителя Мариинска, больного заразной формой туберкулёза

Поводом для вынесения судом решения послужило административное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора г.Мариинска, которым ранее при рассмотрении уголовного дела в отношении местного жителя было выявлено, что подсудимый, страдающий заразной формой туберкулёза, уклоняется от добровольного лечения, подвергая общающихся с ним лиц и окружающих граждан опасности заражения туберкулёзом.

В ходе рассмотрения административного искового заявления Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что ранее при поддержании обвинения по уголовному делу в отношении местного жителя государственным обвинителем выявлено, что подсудимый, страдающий заразной формой туберкулёза и состоящий на диспансерном учёте в Мариинском филиале специализированного медицинского учреждения, неоднократно госпитализировался в стационар, но выписывался за нарушение больничного режима в связи с самовольным уходом, нарушая санитарно-эпидемиологический режим. Как следует из медицинской карты административного ответчика, он неоднократно уклонялся от назначенного стационарного лечения, на приём к врачу не является, лекарственные препараты не принимает, от наблюдения самоустранился.

В судебном заседании житель Мариинска (административный ответчик) против удовлетворения заявленных административных исковых требований прокуратуры возражал. Не отрицая наличие у него заболевания, просил об амбулаторном прохождении лечения, так как трудоустроен в котельной и в настоящее время налаживает личную жизнь.

Однако начальником Мариинского филиала ГКУЗ «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» в судебном заседании было подтверждено, что амбулаторное лечение административного ответчика невозможно.

«Лечение должно проводиться в стационарных условиях продолжительностью от 8 до 12 месяцев, поскольку имеется ряд побочных реакций на препараты, и должно быть наблюдение в условиях стационара. Получение административным ответчиком амбулаторного лечения положительного клинического эффекта не имеет, поскольку, получая препараты на руки, невозможно проконтролировать фактический их приём пациентом. Кроме того, амбулаторное лечение административного ответчика с учётом сопутствующих патологий невозможно», - пояснила начальник медицинского учреждения.

Рассмотрев дело в пределах административных исковых требований, суд посчитал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

«Принудительно госпитализировать [...], являющегося больным заразной формой туберкулёза, неоднократно нарушавшего санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющегося от лечения этого заболевания, ..., в Мариинский филиал ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» для обязательного лечения ... в недобровольном порядке», - говорится в решении Мариинского городского суда Кемеровской области.

На днях решение суда вступило в законную силу , но было обращено к исполнению в день его вынесения путём выдачи исполнительного листа представителю прокуратуры г.Мариинска.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев