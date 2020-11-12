В Кузбассе суд прекратил дело о блокировке YouTube-канала фонда защиты прав заключённых «Сибирь Правовая»
Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием признать информацию, содержащуюся в некоторых комментариях к видеофайлам YouTube-канала «Сибирь Правовая», информацией с признаками экстремизма, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Также прокурор просил включить видеоканал «Сибирь Правовая» в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В конце сентября 2020 года Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд с административным исковым заявлением в связи с тем, что в результате проведённого прокуратурой мониторинга сети «Интернет» установлен факт размещения в свободном доступе информации, имеющей признаки экстремизма.
В заявлении указывалось, что при вводе в поисковой системе «Яндекс» запроса «ИК-37 Сибирь деньги» отображается
Также в заявлении указывалось, что сервер видеохостинга YouTube находится в городе Сан-Бруно (штат Калифорния, США), а владельцем хостинга является американская публичная транснациональная корпорация Google, также расположенная на территории США, в связи с чем по техническим причинам не представилось возможным установить пользователей, оставивших комментарии с признаками экстремизма.
При подготовке административного дела к судебному разбирательству Мариинским городским судом Кемеровской области был установлен круг лиц, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение: руководство автономной некоммерческой организации Юридическая помощь осуждённым и заключённым «Сибирь Правовая», являющиеся владельцами видеоканала. В связи с этим суд привлёк к участию в деле данную некоммерческую организацию в качестве административного ответчика.
Уже в судебном заседании выяснилось, что на момент рассмотрения дела административным ответчиком устранены обстоятельства, послужившие основанием для подачи заявления в суд: все комментарии к размещённым на канале видеофайлам удалены, а также отключена сама возможность комментирования видеофайлов пользователями.
В связи с этим представитель Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отказался от заявленных требований.
В результате
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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