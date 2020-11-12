В Кузбассе суд прекратил дело о блокировке YouTube-канала фонда защиты прав заключённых «Сибирь Правовая»

Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием признать информацию, содержащуюся в некоторых комментариях к видеофайлам YouTube-канала «Сибирь Правовая», информацией с признаками экстремизма, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Также прокурор просил включить видеоканал «Сибирь Правовая» в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В конце сентября 2020 года Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд с административным исковым заявлением в связи с тем, что в результате проведённого прокуратурой мониторинга сети «Интернет» установлен факт размещения в свободном доступе информации, имеющей признаки экстремизма.

В заявлении указывалось, что при вводе в поисковой системе «Яндекс» запроса «ИК-37 Сибирь деньги» отображается страница видеоканала YouTube «Сибирь правовая» , на которой размещаются различные видеофайлы, которые комментируются неустановленными пользователями видеохостинга YouTube. При этом, согласно справке об исследовании, проведённом экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Кемеровской области, среди комментариев неустановленных пользователей имеются высказывания, содержащие признаки экстремизма в виде положительной оценки враждебных действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединённых по таким признакам, как «лица, находящиеся в заключении и сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения», «сотрудники правоохранительных органов», «сотрудники исправительных учреждений (колоний)» и др. Выявленные комментарии доступны для просмотра неограниченному количеству пользователей сети «Интернет», следовательно, зарождают предпосылки экстремистской деятельности со стороны граждан.

Также в заявлении указывалось, что сервер видеохостинга YouTube находится в городе Сан-Бруно (штат Калифорния, США), а владельцем хостинга является американская публичная транснациональная корпорация Google, также расположенная на территории США, в связи с чем по техническим причинам не представилось возможным установить пользователей, оставивших комментарии с признаками экстремизма.

При подготовке административного дела к судебному разбирательству Мариинским городским судом Кемеровской области был установлен круг лиц, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение: руководство автономной некоммерческой организации Юридическая помощь осуждённым и заключённым «Сибирь Правовая», являющиеся владельцами видеоканала. В связи с этим суд привлёк к участию в деле данную некоммерческую организацию в качестве административного ответчика.

Уже в судебном заседании выяснилось, что на момент рассмотрения дела административным ответчиком устранены обстоятельства, послужившие основанием для подачи заявления в суд: все комментарии к размещённым на канале видеофайлам удалены, а также отключена сама возможность комментирования видеофайлов пользователями.

В связи с этим представитель Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отказался от заявленных требований.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области принял отказ прокурора от административных исковых требований и прекратил производство по делу .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев