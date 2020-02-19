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В Кузбассе суд прекратил три уголовных дела, связанных с незаконным оборотом спиртсодержащей продукции

В ходе расследования уголовных дел в счёт заглаживания своей вины обвиняемыми были внесены добровольные пожертвования в пользу дошкольных образовательных учреждений и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Мариинского муниципального района Кемеровской области в размере, равнозначном стоимости изъятой алкогольной продукции.

Мариинский городской суд Кемеровской области по ходатайству следственных органов прекратил уголовные дела с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовных дел Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что местные жители (двое мужчин и женщина), в разное время закупили у неустановленных следствием лиц спиртсодержащую продукцию для её последующей розничной продажи. Позже в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены факты незаконного хранения и розничной продажи запрещённой продукции. Женщина сбывала спиртсодержащую жидкость в магазине, где она работала продавцом, а мужчины – по месту своего проживания.

После пресечения преступной деятельности в начале ноября 2018 года у 68-летнего пенсионера в ходе обыска обнаружили и изъяли 786 литров спиртсодержащей жидкости, а в конце декабря 2018 года у 30-летнего жителя Мариинска  - 375 литров. При этом из магазина, в котором женщина сбывала спиртсодержащую жидкость, сотрудниками полиции в середине мая 2019 года было изъято 400 литров незаконной продукции.

Таким образом, обвиняемые в разные периоды времени и независимо друг от друга совершили незаконный оборот спиртсодержащей продукции без соответствующих лицензий  в крупном размере.

В соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый вред.

Обвиняемые совершили преступление небольшой тяжести, ранее не судимы, вину признали в полном объёме и раскаялись в содеянном.

Также немаловажным для принятия решения о прекращении уголовных дел явился факт добровольных пожертвований обвиняемыми ещё на стадии предварительного расследования. В счёт заглаживания вины женщина перечислила в детский сад № 1 «Одуванчик» 155 тысяч 800 рублей, пенсионер перечислил 303 тысячи 560 рублей в детский сад № 8 «Василёк», а обвиняемый по третьему делу – 143 тысячи рублей на счёт учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Мариинского муниципального района.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области согласился с ходатайствами начальника следственного органа отдела МВД России по Мариинскому району, и прекратил уголовные дела, назначив с учётом имущественного положения обвиняемых и их семей судебный штраф женщине в размере 30 тысяч рублей со сроком оплаты до 20 февраля 2020 г., обвиняемому пенсионеру – 100 тысяч рублей со сроком оплаты штрафа до 24 марта 2020 г., а третьему обвиняемому – 50 тысяч рублей со сроком его оплаты до 8 мая 2020 г.

Вышеуказанным лицам разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в определённый судом срок назначенный штраф будет отменён, а они будут привлечены к уголовной ответственности, максимальным наказанием за совершение которого является штраф в размере от двух до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

Следует отметить, что женщина уже оплатила судебный штраф в полном объёме.

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/02/2020
Общество
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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