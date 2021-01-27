В Кузбассе суд привлёк к ответственности жителя Мариинска за проведение публичного мероприятия

За проведение публичного мероприятия в форме пикетирования в период приостановления на территории Кузбасса публичных и иных массовых мероприятий в связи с введением режима «Повышенная готовность» Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 23-летнему жителю Мариинска наказание в виде минимального размера административного штрафа.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 23 января 2021 года Дмитрий Я., находясь в дневное время суток в городском центре, организовал и провёл в общественном месте одиночное пикетирование, которое является одной из форм проведения публичного мероприятия, используя плакат с изображением одного из оппозиционных символов.

Тем самым он в нарушение как пункта 3.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14 марта 2020 года № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» , так и пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», совершил административное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании мужчина вину совершённом правонарушении признал и пояснил, что накануне 23 января 2020 года узнал о готовящемся проведении по многим городам России митингов. Считая, что нынешнюю систему власти можно сделать лучше, решил причислить себя к митингующим. Нарисовав плакат с одним из оппозиционных символов, он шёл по центральной улице Мариинска. Во время пикетирования встретил своего знакомого, которого попросил фотографировать его при проведении пикетирования с оппозиционным плакатом и в маске белого цвета. В ходе пикетирования они были остановлены сотрудниками органов внутренних дел и доставлены в отдел полиции.

Частью первой статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечёт для граждан наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Мариинский городской суд Кемеровской области, приняв во внимание наличие ряда смягчающих, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, посчитал правильным за данный вид административного правонарушения назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере – 10 тысяч рублей.