В Кузбассе суд признал незаконным отказ органов соцзащиты в назначении выплат на ребёнка

Ранее в отношении жительницы Мариинска органом социальной защиты населения было вынесено решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет по причине отсутствия у неё регистрации по месту жительства на территории Мариинского муниципального района. Не согласившись с данным отказом, женщина обратилась в суд о признании его незаконным.

В ходе рассмотрения административных исковых требований Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что местная жительница, имеющая в Мариинске регистрацию по месту пребывания, оформленную на срок около пяти с половиной лет, обратилась в Управление социальной защиты населения администрации Мариинского муниципального района с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

Однако в сентябре 2020 года органом социальной защиты населения в назначении требуемой выплаты ей было отказано по причине отсутствия у неё регистрации по месту жительства на территории Мариинского муниципального района (согласно данным паспорта, женщина зарегистрирована в соседнем регионе), в связи с чем женщина и обратилась в суд.

Разрешая возникший спор, суд в числе прочего учёл норму пункта 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой местом жительства гражданина признаётся место, где он постоянно или преимущественно проживает.

Учёл суд и то, что регистрация не входит в понятие «место жительства», а является лишь одним из обстоятельств, отражающих факт нахождения гражданина по месту жительства или пребывания. Отсутствие регистрации не исключает возможность определения места жительства гражданина на основе других данных, не обязательно исходящих от органов регистрационного учёта. Кроме того, суд учёл и выводы Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлении от 2 февраля 1998 года № 4-П , согласно которым регистрация является лишь предусмотренным федеральным законом способом учёта граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства.

Письменными доказательствами, представленными административным истцом в суд, подтверждено, что ребёнок истца зарегистрирован по месту жительства в Мариинске, а сама истец, согласно данным её паспорта, зарегистрирована в соседнем с Кузбассом регионе.

При этом мать ребёнка имеет в Мариинске регистрацию по месту пребывания по тому же адресу, по которому проживает её ребёнок.

«При таких обстоятельствах вывод Управления о том, что отсутствие регистрации {матери ребёнка} по месту жительства в Мариинском муниципальном районе препятствует получению мер социальной поддержки, сделан без учёта подлежащих применению к спорным правоотношениям положений нормативных правовых актов, в связи с чем суд признаёт его неправомерным», - говорится в решении суда.

Следует отметить, что признав незаконным решение органа социальной защиты населения об отказе в назначении требуемой ежемесячной выплаты на ребёнка по мотиву отсутствия у заявителя места жительства на территории Мариинского муниципального района, суд обязал ответчика пересмотреть обращение женщины о назначении указанной выплаты с учётом правовой позиции, изложенной в настоящем решении.

Накануне, 29 января 2021 года, решение вступило в законную силу.