В Кузбассе суд признал самовольной постройкой здание развлекательного центра «Русь», обязав бывшего собственника снести его
В 2018 году на земельном участке, расположенном в историческом центре Мариинска, и незаконно выделенном под строительство жилого дома, фактически был построен и введён в эксплуатацию развлекательный центр с названием «Русь».
Позже Мариинский городской суд Кемеровской области
Ещё через некоторое время, в декабре 2019 года, администрацией Мариинского городского поселения бывшему собственнику здания Наталье Кинслер было вручено требование о сносе самовольной постройки, по документам являющейся жилым домом. В связи с отказом исполнения предъявленных требований орган местного самоуправления обратился с аналогичным исковым заявлением к предпринимательнице в Мариинский городской суд Кемеровской области.
В результате рассмотрения искового заявления судом было установлено, что спорный объект площадью 1403,3 кв.м. по документам является индивидуальным жилым домом. При этом как на момент подачи в 2016 году заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, так и в настоящее время указанный земельный участок находился и находится в территориальной зоне рекреационного назначения с видом разрешённого использования «гостиничное обслуживание, общественное питание».
«Таким образом, постройка создана на земельном участке, не отведённом для этих целей, поскольку она возведена вопреки правилам градостроительного зонирования с неразрешённым видом использования земельного участка», – говорится в решении суда.
Также судом было установлено, что строительство спорного объекта было осуществлено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил без минимального отступа от границы земельного участка.
При таких обстоятельствах спорный объект недвижимого имущества является самовольной постройкой и в соответствии с правилами, установленными статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, её использование не допускается, и она подлежит сносу.
В результате рассмотрения гражданского дела
Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако
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Следует отметить, что судебные разбирательства, касающиеся незаконно выделенного земельного участка и возведённого на нём строения, ещё не окончены.
Так, в настоящее время
Также в Мариинском городском суде Кемеровской области
Как ранее
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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