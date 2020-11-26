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В Кузбассе суд признал самовольной постройкой здание развлекательного центра «Русь», обязав бывшего собственника снести его

В 2018 году на земельном участке, расположенном в историческом центре Мариинска, и незаконно выделенном под строительство жилого дома, фактически был построен и введён в эксплуатацию развлекательный центр с названием «Русь».

Позже Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил право собственности на незаконно полученный земельный участок и построенное на нём здание вышеназванного развлекательного центра.

Ещё через некоторое время, в декабре 2019 года, администрацией Мариинского городского поселения бывшему собственнику здания Наталье Кинслер было вручено требование о сносе самовольной постройки, по документам являющейся жилым домом. В связи с отказом исполнения предъявленных требований орган местного самоуправления обратился с аналогичным исковым заявлением к предпринимательнице в Мариинский городской суд Кемеровской области.

В результате рассмотрения искового заявления судом было установлено, что спорный объект площадью 1403,3 кв.м. по документам является индивидуальным жилым домом. При этом как на момент подачи в 2016 году заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, так и в настоящее время указанный земельный участок находился и находится в территориальной зоне рекреационного назначения с видом разрешённого использования «гостиничное обслуживание, общественное питание».

«Таким образом, постройка создана на земельном участке, не отведённом для этих целей, поскольку она возведена вопреки правилам градостроительного зонирования с неразрешённым видом использования земельного участка», – говорится в решении суда.

Также судом было установлено, что строительство спорного объекта было осуществлено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил без минимального отступа от границы земельного участка.

При таких обстоятельствах спорный объект недвижимого имущества является самовольной постройкой и в соответствии с правилами, установленными статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, её использование не допускается, и она подлежит сносу.

В результате рассмотрения гражданского дела суд удовлетворил исковые требования администрации, признав самовольной постройкой спорный объект недвижимого имущества, и возложив на ответчика Наталью Кинслер обязанность снести «индивидуальный жилой дом» площадью 1403,4 кв.м.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда 24 ноября 2020 года оставила жалобу без удовлетворения.

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Следует отметить, что судебные разбирательства, касающиеся незаконно выделенного земельного участка и возведённого на нём строения, ещё не окончены.

Так, в настоящее время на рассмотрении в Мариинском городском суде находится исковое заявление Галины Грищенок о признании права собственности на указанную выше самовольную постройку.

Также в Мариинском городском суде Кемеровской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Мариинского городского поселения.

Как ранее сообщалось Российским информационно-аналитическим агентством «SM News», «по версии следствия, именно местные чиновники стояли за всеми сделками с землёй и переоформлением документов. Материалы следователям передали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, которые и выявили нарушения».

 

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
kuzbassnews.ru
26/11/2020
Происшествия
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