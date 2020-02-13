В Кузбассе суд взыскал с «РЖД» в пользу жительницы Томской области компенсацию морального вреда за гибель сестры

Сумму морального вреда за гибель женщины на железной дороге суд определил в размере 70 тысяч рублей, принимая во внимание отсутствие вины работников ОАО «РЖД», а также учитывая наличие в действиях погибшей явной неосторожности и невнимательности при переходе через железнодорожные пути.

В Мариинский городской суд Кемеровской области с исковым заявлением к ОАО «Российские железные дороги» обратилась жительница Томской области с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Требования были мотивированы тем, что рано утром в конце февраля 2017 года на станции Берикульская была смертельно травмирована поездом её сестра, в связи с чем она перенесла нравственные страдания, которые выразились в потере любящего, заботливого и дорогого человека. В судебном заседании дополнительно пояснила, что на железной дороге в месте, где погибла сестра, нет пешеходных переходов и часто стоят составы, в связи с чем приходится ползать под вагонами. Так делают все и сейчас, поскольку ближайший переезд находится на расстоянии примерно 300 – 500 метров.

В ходе рассмотрения данного гражданского дела были подтверждены обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. Также был исследован акт служебного расследования транспортного происшествия, которым установлено, что причиной трагедии явилось нарушение погибшей пункта 7 Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, в соответствии с которым при переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами или работниками железнодорожного транспорта). В связи с этим в возбуждении уголовного дела в отношении машиниста и помощника машиниста грузового поезда органами Следственного комитета Российской Федерации было отказано. Следует отметить, что в результате судебно-медицинского исследования тела погибшей этиловый спирт или наркотические вещества в крови обнаружены не были.

Таким образом было установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате воздействия источника повышенной опасности, относящегося к инфраструктуре железнодорожного транспорта, владельцем которого является ОАО «РЖД». При этом в соответствии со статьёй 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что отсутствие вины владельца источника повышенной опасности не освобождает его от ответственности за причинение вреда.

Оценив представленные истцом доказательства в обоснование своих требований, принимая во внимание обстоятельства, при которых погибла сестра истца, отсутствие вины работников ОАО «РЖД», наличие в действиях погибшей явной неосторожности и невнимательности, а также исходя из требований разумности и справедливости, Мариинский городской суд Кемеровской области решил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, снизив её размер до 70 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, представитель ОАО «РЖД» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.