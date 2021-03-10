В Кузбассе суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на ломбард
Им оказался 38-летний не имеющий официального места работы местный житель, около года назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал пятилетний срок наказания за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья, а также за угрозу применения насилия в отношении представителей власти.
8 марта 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило ходатайство следователя Отдела МВД России по Мариинскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершённого с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть вторая статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Органами предварительного расследования он обвиняется в том, что 4 марта 2021 года в вечернее время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к одному из комиссионных магазинов Мариинска. Воспользовавшись отсутствием в магазине покупателей, угрожая продавцу ножом, он потребовал денежные средства, находящиеся в кассе. Так как в кассе магазина денежные средства отсутствовали, о чём обвиняемому сообщила продавец, он забрал три мобильных телефона общей стоимостью около 24 тысяч рублей, скрывшись с места совершения преступления.
Менее чем через двое суток, 6 марта 2021 года, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел.
Им оказался 38-летний не имеющий официального места работы местный житель, около года назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал пятилетний срок наказания за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья, а также за угрозу применения насилия в отношении представителей власти.
При допросе в качестве подозреваемого он дал признательные показания, после чего указал по адресу своего проживания места, где были спрятаны похищенные мобильные телефоны и орудие преступления – нож.
Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев ходатайство, заслушав следователя, обвиняемого и его защитника, а также прокурора и потерпевшую, изучив письменные материалы, удовлетворил заявленное ходатайство и избрал 8 марта 2021 года обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Максимальным наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок десять лет со штрафом в размере один миллион рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период пять лет и с ограничением свободы на срок два года.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток со дня его вынесения.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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