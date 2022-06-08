В Кузбассе суд запретил мариинцу эксплуатацию двух самолётов для коммерческой перевозки пассажиров

Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда, также Кемеровский транспортный прокурор через суд пытался запретить жителю Мариинска эксплуатацию ещё одного самолёта-амфибии «Л-145», но не смог подтвердить принадлежность указанного воздушного судна ответчику.

Как следует из материалов гражданских дел, поступивших в Мариинский городской суд Кемеровской области, ещё в 2021 году Кемеровская транспортная прокуратура выявила в сети «Интернет» аккаунт в социальной сети Instagram (признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации по решению суда) @putevkavnebo, на котором неустановленными лицами предлагалось оказание услуг по коммерческой перевозке граждан на самолётах «СУРА» (бортовой номер RA-2987G), «Аэропракт 22» (бортовой номер RA-0604A) и «Л-145» (бортовой номер RA-04875). Также аккаунт содержал многочисленные фотографии с указанными самолётами, на которых осуществляются полёты, и гражданами, которые воспользовались предлагаемыми услугами, в том числе с благодарностью о предоставлении возможности «порулить в небе». Тогда по требованию прокуратуры Центральным районным судом г.Кемерово выявленный аккаунт с рекламой нелегальных перевозок граждан гражданскими самолётами был запрещён на территории Российской Федерации.

Тогда же, в 2021 году в ходе проверочных мероприятий было установлено, что самолёт «Аэропракт 22» принадлежит жителю Мариинска, а собственником самолёта «СУРА» является компания «Атлант», учредителем которой на тот момент являлся тот же житель Мариинска. С него же было получено объяснение, что коммерческие перевозки на данных самолётах не осуществляются.

Но в январе 2022 года в результате допущенных нарушений правил безопасности мариинцем, управляющим воздушным судном «Аэропракт 22», самолёт с пассажиром на борту потерпел крушение в Алтайском крае, в результате чего пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.



ВИДЕО ПОСЛЕДСТВИЙ КРУШЕНИЯ САМОЛЁТА ПРЕДОСТАВЛЕНО

ВОСТОЧНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА ТРАНСПОРТЕ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

(https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1647557/)

Через месяц после случившегося Кемеровский транспортный прокурор обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с тремя исковыми заявлениями, потребовав запретить жителю Мариинска осуществлять коммерческую перевозку пассажиров самолётом «СУРА», разбившимся самолётом «Аэропракт 22», а также самолётом «Л-145».

Исковое заявление в отношении самолёта-амфибии «Л-145» суд вернул прокурору в связи с отсутствием документов, подтверждающих принадлежность самолёта ответчику.

Исковые требования Кемеровского транспортного прокурора в отношении самолётов «Аэропракт 22» и «СУРА» судом были удовлетворены, в том числе и в связи с признанием одного из исков ответчиком.

Жителю Мариинска запрещено осуществлять деятельность по коммерческой перевозке пассажиров самолётом «Аэропракт 22» (бортовой номер RA-0604A), а самолётом «СУРА» (бортовой номер RA-2987G) запрещено осуществлять коммерческую перевозку пассажиров как жителю Мариинска, так и компании «Атлант», являющейся собственником данного самолёта.

Решения суда на сегодняшний день не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение месяца со дня их принятия в окончательной форме.