В Кузбассе судом избрана мера пресечения в отношении фигурантов уголовных дел, связанных с жильём детей-сирот

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 7 и 8 февраля 2023 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась следователь следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа , а также в отношении застройщика многоквартирного жилого дома, техническое состояние которого создаёт угрозу здоровью проживающих в нём граждан.

По версии следствия, застройщик ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. Использовав подложные документы о его сносе, получил разрешение на строительство. После этого реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный жилой дом. Незаконно получив разрешение на ввод дома в эксплуатацию и, введя в заблуждение покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал квартиры в непригодном для жилья доме. Таким образом, он обратил в свою пользу принадлежащие муниципалитету и двум местным жителям денежные средства на сумму более 12 миллионов рублей.

8 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, застройщику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2023 года.

А днём ранее в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского округа по обвинению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, именно он заключал контракты на приобретение жилья детям-сиротам в непригодном для проживания доме по ценам, превышающим среднюю рыночную стоимость аналогичных помещений на рынке жилья.

Мариинским городским судом Кемеровской области чиновнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 марта 2023 года.

На сегодняшний день постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленный законом срок.

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