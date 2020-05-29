В Кузбассе судом подтверждена законность штрафа, назначенного исправительной колонии за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
Одна из Мариинских исправительных колоний не внесла своевременно авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду, за что Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.
Не согласившись с назначенным наказанием, представитель исправительного учреждения обжаловал его в Мариинский городской суд Кемеровской области.
В конце декабря 2019 года должностное лицо Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области по результатам проверки признал одну из исправительных колоний Мариинска виновной в невнесении в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, установив, что соответствующие авансовые платежи за 1 и 2 квартал 2019 года исправительным учреждением внесены не были. За совершённое административное правонарушение организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.
Не соглашаясь с постановлением, представитель исправительного учреждения в жалобе, поданной в Мариинский городской суд Кемеровской области, указывал на отсутствие своевременного финансирования из федерального бюджета для внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также в жалобе указывалось на то, что совершение выявленного административного правонарушения какого-либо вреда или возникновения угрозы причинения вреда не повлекло, в связи с чем представитель учреждения просил отменить наказание в виде штрафа, признав совершённое правонарушение малозначительным.
Рассмотрев жалобу, Мариинский городской суд Кемеровской области оставил постановление об административном правонарушении без изменения.
«В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо вредных материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении ФКУ ИК-1 к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права в сфере природоохранного законодательства», — говорится в решении суда.
Не согласившись и с этим решением, представитель исправительного учреждения обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судья Кемеровского областного суда оставил принятые акты по делу об административном правонарушении без изменения.
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