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В Кузбассе судом за повторное невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено АО «СУЭК-Кузбасс»

В 2020 году по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу Мировым судом Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области к административной ответственности привлечено АО «СУЭК-Кузбасс» Организацией повторно в течении года не выполнены в установленный срок предписания федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

В 2019 году АО «СУЭК-Кузбасс» уже привлекалось к административной ответственности за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора. Юридическим лицом не были проведены мероприятия по ликвидации вреда, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на общей площади 1,49 га и на земельных участках площадью не менее 1132 кв.м. и площадью не менее 26614 кв.м. нарушенные в результате производственной деятельности АО»СУЭК-Кузбасс» (размещение дегазационных установок, скважин, ТП, ЛЭП) в МО Прокопьевского муниципального района. В суде была установлена вина АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административных правонарушений по ст.19.5 ч. 25 КоАП РФ и вынесены 8 постановлений со штрафом общая сумма которого составила 1млн. 400 тыс. рублей.

В 2020 году при проведении очередных внеплановых проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний в отношении АО «СУЭК-Кузбасс» Управление Россельхознадзора выявило,что предписания в установленный срок не выполнены. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленным фактам нарушения земельного законодательства РФ в отношении АО «СУЭК-Кузбасс» возбуждены административные дела по ч.26 ст.19.5 КоАП РФ (повторное в течении года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ). Дела были направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Судом вынесены 2 постановления в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ, юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 500 тыс. руб. Решения суда вступили в законную силу.

Общество
kuzbassnews.ru
27/01/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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