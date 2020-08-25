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В Кузбассе судом за повторное невыполнение предписания к административной ответственности привлечено АО «Шахта Заречная»

В начале года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса Мировым судом Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие АО «Шахта «Заречная». Организацией повторно в течении года не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

В соответствии с выданным предписанием АО ”Шахта «Заречная»предписывалось провести мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению. Часть земельного участка сельскохозяйственного назначения на площади 13,6 га, расположенного в границах МО «Моховское сельское поселение» Беловского района Кемеровской области была нарушена при производстве работ по строительству промплощадки путевого и конвейерного наклонных стволов АО «Шахта «Заречная».

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении АО «Шахта «Заречная» возбуждено административное дело по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ(повторное в течении года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ) Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии с ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс.руб.

 

Общество
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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