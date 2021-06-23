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В Кузбассе супруги, вернувшиеся из Египта, оштрафованы за несданный тест на COVID-19

При рассмотрении дела об административном правонарушении супруги из Мариинска вину в совершении правонарушения не признали. При этом они не представили суду ни доказательств невозможности прохождения исследования и размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 на едином портале государственных и муниципальных услуг, ни доказательств уважительности причин невыполнения установленных требований.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что супруги, прибыв в начале июня этого года из Египта, в течение трёх календарных дней со дня прибытия не прошли лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), и, соответственно, не разместили информацию о результате такого исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Более того, они были обязаны в срок до пяти календарных дней со дня прибытия из-за границы повторно пройти аналогичную процедуру, что также сделано не было.

В результате ими было нарушено требование подпунктов 2.2 и 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Тем самым супруги не выполнили установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (часть вторая статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Вину в совершении правонарушения супруги не признали. Пояснили, что о прохождении требуемого исследования после прибытия из-за границы их никто не предупредил. При этом сообщили, что телевизор они не смотрят, но по прилёту из-за границы супруга заполняла какие-то документы, не читая.

В итоге они не смогли представить доказательства, свидетельствующие о невозможности прохождения лабораторных исследований на COVID-19 и размещения результатов этих исследований в соответствующих разделах портала Госуслуг. Не представили супруги и доказательства уважительности причин невыполнения установленных требований.

Размер административного штрафа за совершение гражданами административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Тем не менее, суд, учитывая ряд исключительных обстоятельств по делу, посчитал возможным назначить супругам административное наказание в виде минимально возможного размера административного штрафа – по 7 тысяч 500 рублей каждому.

На текущий день постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.

Ранее мы рассказывали об аналогичных делах, по результатам рассмотрения которых две прибывшие из-за рубежа жительницы Мариинска были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, но с учётом наличия исключительных обстоятельств его размер также составил менее минимального.

А в декабре 2020 года 60-летней жительнице Мариинска и в апреле 2021 года
25-летнему местному жителю за аналогичные правонарушения Мариинский городской суд Кемеровской области с учётом наличия смягчающих обстоятельств назначил минимальный размер административного штрафа – 15 тысяч рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/06/2021
Общество
Происшествия
Мариинск

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