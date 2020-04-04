В Кузбассе торговец героином приговорен к 11 годам лишения свободы

Рудничный районный суд Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 41-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемому в торговле наркотиками.



В сентябре прошлого года сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово получили оперативную информацию о том, что местный житель торгует наркотиками. Полицейские выяснили, что злоумышленник продавал запрещенные вещества в съемной квартире, куда приходили клиенты и получали героин «из рук в руки».



Оперативники задержали подозреваемого с поличным, когда тот передавал наркотические дозы одному из своих постоянных клиентов. Полицейские изъяли у покупателя 14 свертков с веществом бело-бурого цвета. В ходе обыска в доме драгдилера, сотрудники полиции обнаружили еще несколько доз наркотического вещества. В общей сложности полицейские изъяли у злоумышленника 26 граммов порошкообразного вещества. Проведенная экспертиза показала, что это героин.



После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.



Кузбасские полицейские просят граждан сообщать о фактах содержания притонов по телефону доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области 8-(3842)-58-00-58 или «02». Анонимность гарантируется!