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В Кузбассе транспортные полицейские провели патриотическую акцию «Забвению не подлежит»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдала полиции на станции Тайга Кузбасского ЛУ МВД России провели патриотический урок для учащихся школы №160. У памятника воинам-деповчанам, погибшим в годы войны, транспортные полицейские рассказали ребятам о том, как сибиряки проявляли беспримерное мужество на фронте и отдавали все свои силы в глубоком тылу, внося неоценимый вклад в борьбу с нацизмом.

Транспортные полицейские напомнили и о тех, кто сейчас защищает Отчизну в зоне специальной военной операции. Особое внимание полицейские уделили земляку - Петру Шевелеву, участнику боевых действий, который 7 марта 2024 года ценой своей жизни спас бойцов батальона «Барс».

Патриотический урок завершился возложением цветов к подножию памятника воинам-деповчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России 

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12/05/2025
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