В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактическую акцию "Железнодорожные пути правильно переходи!"

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Промышленная Максим Тележкин, совместно с инспектором по пропаганде безопасного движения по Промышленновскому округу Николаем Севостьяновым и членами отряда - юными инспекторами движения «Фортуна» провели профилактическую акцию "Железнодорожные пути правильно переходи!". Возле регулируемого перехода станции Промышленная ребята встали с плакатом, предупреждающим граждан о том, что железнодорожные пути необходимо переходить только в установленных для этого местах.

В ходе акции транспортные полицейские рассказали подросткам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, напомнили о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути, рассказали о негативных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности, в том числе о травмировании граждан.

В завершении акции сотрудники линейного пункта полиции провели мастер класс среди учеников 5 - 6 классов Промышленовской средней общеобразовательной школы № 56 с названием "Знаю – Делаю!», в ходе которого рассказали школьникам о правилах передвижения велосипедистов на объектах железнодорожного транспорта.

Транспортная полиция напоминает: железная дорога является объектом повышенной опасности. Запрещается переходить или перебегать через железнодорожные пути перед поездом, если расстояние до него менее 400 метров, а также ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного полотна ближе 5 метров от крайнего рельса. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.