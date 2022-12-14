В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге

Накануне ночью в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне станций Черкасов Камень – Красный Камень поездом травмирована женщина.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время транспортные полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. Приметы женщины: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, ростом 155-160 сантиметров. Была одета в зимнюю куртку серого цвета, синие джинсы и черные ботинки с высоким берцем.

Всех, кто может помочь в установлении личности погибшей, транспортные полицейские просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово по телефону: +7 (38452) 2-89-14.