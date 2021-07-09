В Кузбассе Тяжинская и Тисульская районные больницы нарушили требования радиационной безопасности

Нарушения в деятельности учреждений здравоохранения «Тяжинская районная больница» и «Тисульская районная больница имени А.П. Петренко» в области радиационной безопасности населения были выявлены специалистами Мариинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу.

По результатам рассмотрения поступивших в Мариинский городской суд Кемеровской области дел об административных правонарушениях установлено, что в районных больницах не был проведён производственный радиационный контроль мощности дозы облучения на рабочих местах и в помещениях, смежных с процедурными помещениями рентген-кабинетов.

Кроме этого, в Тисульской районной больнице имени А.П. Петренко в течение 2020 года не проводился индивидуальный дозиметрический контроль врача-рентгенолога, а также не был проведён производственный лабораторный контроль нерадиационных факторов в рентген-кабинетах стационара, на первом этаже поликлиники и в передвижных флюорографах.

Тем самым учреждениями здравоохранения было совершено правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мерами административной ответственности за совершение которого для юридических лиц являются штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В суде представители больниц вину в совершении правонарушений признали.

При этом представитель Тисульской районной больницы имени А.П. Петренко пояснила, что в настоящее время ведётся работа по устранению выявленных нарушений, а представитель Тяжинской районной больницы представила протоколы радиационного контроля, согласно которым на сегодняшний день значения эффективной дозы в смежных с процедурными рентген-кабинетов помещениях не превышают значений допустимых доз облучения.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая характер административного правонарушения, а также приняв во внимание степень принятия мер к устранению выявленных нарушений каждым из учреждений здравоохранения, назначил Тисульской районной больнице имени А.П. Петренко наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, а Тяжинской районной больнице – наказание в виде предупреждения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев