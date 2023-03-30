В Кузбассе у хозяйствующих субъектов проведены профилактические визиты

Во второй половине марта 2023 года государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по инициативе хозяйствующих субъектов Кемеровской области в рамках осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведены профилактические визиты у хозяйствующих субъектов находящихся в городе Новокузнецк и в городе Киселёвск.

В ходе профилактических визитов ООО «Камелот-А», ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», МП «Зеленхоз» разъяснены обязательные требования, предъявляемые к их деятельности и находящимся в пользовании подкарантинным объектам, их соответствии критериям риска, о содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.

Проведены консультирования о проведении обследований подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях выявления карантинных вредных организмов, о порядке извещения о доставке подкарантинной продукции, а также требованиях к посадочному (семенному) материалу. Помимо этого хозяйствующие субъекты проинформированы о мерах административной ответственности за нарушение требований законодательства.