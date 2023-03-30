Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе у хозяйствующих субъектов проведены профилактические визиты

Во второй половине марта 2023  года государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по инициативе хозяйствующих субъектов Кемеровской области  в рамках осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведены профилактические визиты у хозяйствующих субъектов находящихся в городе Новокузнецк и в городе Киселёвск.

В ходе профилактических визитов ООО «Камелот-А»,                              ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», МП «Зеленхоз» разъяснены обязательные требования, предъявляемые к их деятельности и находящимся в пользовании подкарантинным объектам, их соответствии критериям риска, о содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.

Проведены консультирования о проведении обследований подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях выявления карантинных вредных организмов, о порядке извещения о доставке подкарантинной продукции, а также требованиях к посадочному (семенному) материалу. Помимо этого  хозяйствующие субъекты проинформированы о мерах административной ответственности за нарушение требований законодательства.

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus