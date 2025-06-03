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В Кузбассе у владельцев изъято более 1 300 единиц оружия

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подвели промежуточные итоги с начала текущего года.

В прошлом месяце сотрудники лицензионно-разрешительной службы совместно с коллегами из органов внутренних дел провели 735 проверок владельцев гражданского оружия. Инспекторы проверяли условия хранения, актуальность разрешительных документов и проводили профилактические беседы. В результате выявлено 69 нарушений, большинство из которых связаны с просроченной регистрацией или постановкой оружия на учет. Всего за май у граждан изъято 196 единиц оружия по различным основаниям, а с начала года – 1 399. В будущем часть этого арсенала может быть обращена в собственность государства и направлена бойцам в зону СВО.

Росгвардия напоминает жителям региона о важности своевременного продления разрешений на хранение оружия. Несоблюдение сроков делает его хранение незаконным, что влечет за собой административные штрафы и возможную конфискацию.

Кроме того, граждане, передающие зарегистрированное охотничье оружие для использования в зоне СВО, освобождаются от ответственности за незначительные административные нарушения, если они не привели к серьезным последствиям.

Также продолжается профилактическая операция по добровольной сдаче незарегистрированного оружия. Граждане, передающие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение. Всего с начала года жители Кузбасса выдали 20 единиц неучтенного оружия.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2025
Общество
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