В Кузбассе уборочная кампания идет хорошими темпами

На сегодняшний день хозяйства области намолотили более 1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур (1 млн 41,5 тыс. тонн в бункерном весе). Яйский район уже закончил уборку зерновых и зернобобовых.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обмолочено уже 85 % площади посевов. В том числе пшеницы намолочено 608,99 тыс. тонн (урожайность 25 ц/га), ячменя – 220 тыс. тонн (22,7 ц/га), овса – 136,19 тыс. тонн (20,8 ц/га), ржи – 33,99 тыс. тонн (26,5 ц/га).

Бобовых намолочено 34,132 тыс. тонн, из них 34 тыс. тонн гороха и 132 тонны бобов.

Кроме того, собрано 137 тонн горчицы и 2,97 тыс. тонн тритикале.

Продолжается уборка овощей открытого грунта. По данным на 27 сентября, картофель убран с площади 7,534 тыс. га (85 % посадок), собрано 135,76 тыс. тонн клубней, урожайность – 180,2 ц/га. Прочие овощи убраны с площади 380 га (30,2 %), валовый сбор составил 10,754 тыс. тонн, урожайность – 283 ц/га.

Рапс убран с площади 36,92 тыс. га (54 %), валовый сбор – 53,3 тыс. тонн, урожайность 14,4 ц/га. Гречиху убрали с 4,39 тыс. га, собрали 5,244 тыс. тонн. Сою обмолотили с площади 1,08 тыс. га, намолочено 1,05 тыс. тонн. Лен масличный обмолотили на 120 га, намолотили 180 тонн.