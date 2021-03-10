Новости Кузбасса

В Кузбассе Учреждение социального обслуживания использовали крупу не соответствующую требованиям ГОСТа.
В феврале 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного учреждения социального обслуживания в г.Тайга с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания.
В ходе проверки проконтролированы крупы находящиеся на хранении в складе учреждения и в обороте, кроме этого отобраны образцы круп и направлены для исследования в лабораторию по показателям качества и безопасности. Согласно результатам испытаний свыше 100 кг крупы не соответствуют требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности. Также на складе Учреждения была выявлена крупа общей массой 9,1 кг неизвестного происхождения.
Учреждению выдано предписание, согласно которого крупа в количестве -113,8 кг должна быть изъята из оборота.
По факту выявленного нарушения в отношении юридического и должностного лица учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов. Данное нарушение влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Материалы дел переданы должностному лицу Управления для рассмотрения.
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