В Кузбассе угольная компания оштрафована за отсутствие контроля качества атмосферного воздуха

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения кемеровской компанией «Алавеста Групп», осуществляющей свою деятельность по реализации угля в Мариинске, выразилось в отсутствии санитарно-защитной зоны и неосуществлении производственного лабораторного контроля качества атмосферного воздуха в местах проживания мариинцев, находящихся в зоне влияния промышленной площадки, на которой отгружают уголь.

По результатам рассмотрения поступившего в Мариинский городской суд Кемеровской области дела об административном правонарушении установлено, что в середине февраля 2021 года вокруг объектов производства компании «Алавеста Групп», находящихся в Мариинске, не установлена санитарно-защитная зона и не осуществлялся производственный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в местах проживания населения зоны влияния промышленной площадки, что влечёт для компании административную ответственность, предусмотренную частью первой статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании представитель Мариинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора, выявившего правонарушение, просила привлечь компанию «Алавеста Групп» к административной ответственности в виде штрафа в минимальном размере.

При этом представитель компании «Алавеста Групп» вину в совершении правонарушения не признала. Пояснила, что работы по установлению санитарно-защитной зоны компанией ведутся, а заявление об установлении этой зоны компания обязана представить в уполномоченный орган до ноября 2021 года. Кроме того, с целью мониторинга загрязнения атмосферного воздуха специализированной организацией были произведены соответствующие замеры на границе промышленной площадки, предназначенной для складирования угля, результаты которых показали отсутствие превышения величин предельно допустимых концентраций, что соответствует санитарным правилам и нормам. В связи с этим просила прекратить производство по делу об административном правонарушении ввиду отсутствия состава правонарушения.

Несмотря на непризнание вины представителем компании, суд, выслушав доводы сторон и исследовав письменные доказательства, пришёл к убеждению о наличии в действиях ООО «Алавеста Групп» состава административного правонарушения.

«Суд полагает, что принятие ООО «Алавеста Групп» мер к соблюдению требований законодательства не является основанием для освобождения от ответственности … К доводам представителя ООО «Алавеста Групп» относительно того, что срок, предусмотренный законом для установления санитарно-защитной зоны, составляет не более одного года и наступает только в ноябре 2021 года, суд относится критически, поскольку это не означает, что необходимые действия должны быть выполнены по истечении данного срока», – говорится в постановлении суда .

Учитывая характер административного правонарушения, имущественное и финансовое положение компании, а также то, что ООО «Алавеста Групп» ранее не привлекалось к административной ответственности, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил за совершение правонарушения наказание в виде минимального размера административного штрафа – 10 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев