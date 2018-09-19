В Кузбассе уничтожили игровые автоматы

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с представителями межрегионального территориального управления Росимущества провели операцию по уничтожению игрового оборудования.

Все игровые автоматы были изъяты в 2016 и 2017 годах из нелегальных залов и казино в результате оперативно-розыскных и проверочных мероприятий и являлись вещественными доказательствами.



После решения судов привлечь организаторов незаконной азартной деятельности к ответственности, а игровое оборудование уничтожить, автоматы вывезли на специальный полигон, где многотонный трактор привел их в негодность.

В общей сложности так было уничтожено более 200 единиц оборудования.